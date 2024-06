UVA inscreve para vestibular 2024.2 até 23 de junho

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) recebe inscrições, até 23 de junho, para Processo Seletivo do Vestibular 2024.2 com aproveitamento do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com 1.134 vagas em Sobral, São Benedito, Camocim e Acaraú.





Os candidatos deverão anexar, no momento da inscrição online, Boletim do Enem para comprovação da nota obtida, desde que o exame tenha ocorrido nos últimos cinco anos. Todas as informações estão disponíveis no Edital 01/2024 – UVA, no site https://vestibular.uvanet.br