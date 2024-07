CEARÁ enfrenta escalada violenta: 1.714 assassinatos no semestre

Aumento de 23,57% nos crimes letais destaca a urgência de ações mais rigorosas contra o crime organizado.

A escalada da criminalidade no Ceará, evidenciada pelo junho mais violento desde 2021 com 259 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registrados, destaca a magnitude do desafio enfrentado pelas autoridades. O aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2023 e a taxa de 8,63 assassinatos por dia, embora a menor do ano, sinalizam a necessidade urgente de ações mais rigorosas. O Estado fechou o primeiro semestre de 2024 com 1.714 CVLIs, um aumento de 23,57% comparado aos primeiros seis meses de 2023, sublinhando a gravidade da situação. Diante desse cenário, é imperativo que o Judiciário endureça as medidas no combate ao crime organizado, adotando uma postura firme para enfrentar e mitigar essa crise que assola a segurança pública. A sociedade clama por justiça e segurança, e é dever das instituições responder à altura desse desafio.





(Via Blog César Wagner)