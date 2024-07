HOMEM É PRESO COM UMA NOTA FALSA DE R$ 420 NO PARANÁ; VEJA VÍDEO

A Polícia Militar do Paraná, apreendeu, nessa quarta-feira (3), uma nota de R$ 420 em Curitiba, no Paraná. A cédula falsa era estampada com um bicho-preguiça e folha de maconha e estava com um homem que carregava 46 pedras de substância análoga a crack e cerca de 40 pinos de cocaína. Ele foi preso por tráfico de drogas.





Uma nota de R$ 420 já foi encontrada em outra abordagem policial. Em agosto de 2022, no Acre, a Polícia Federal apreendeu a falsa cédula durante operação conta uma facção criminosa em Rio Branco.





As informações são do portal Correio Braziliense.