QUE ABSURDO! VEREADOR DO PT É ACUSADO DE PEDIR SE3ƐO EM TROCA DE EMPREGO

O vereador Miguel Alves de Araújo (PT-BA), popularmente chamado de Miguel da Canarina, estaria oferecendo emprego em troca de favores sexuais em Barra do Mendes, na região de Irecê, na Bahia. O parlamentar também estaria oferecendo benefícios como casa do Programa Minha Casa Minha Vida.





De acordo com informações do Metrópoles, o vereador trocava mensagens com uma mulher por meio de direct do Instagram. Nas conversas, Miguel garante um possível acordo com o vice-prefeito da cidade, Simão Rodrigues França (PT), para cumprir as promessas.





O vereador também chega a assumir envolvimento com uma adolescente de 15 anos, e que a relação teria terminado quando a jovem tinha 18. Ao perguntar a idade da mulher, esta responde que tem “entre 25 e 30 anos”.





Nas mensagens, o parlamentar faz pedidos explícitos para ver partes do corpo da mulher e diz frases como “te c**** todinha” e “b******** linda”.





O parlamentar ainda não se pronunciou. Já vice-prefeito, citado por Miguel, disse não ter “qualquer conhecimento”.





"Os questionamentos devem ser feitos ao vereador Miguel, já que são imputados fatos supostamente por ele praticados dos quais eu Simão não tenho qualquer conhecimento. Com relação a processo de impeachment, o assunto deve ser tratado pelo órgão competente, que é a Câmara Municipal de Vereadores, que detém regulamento e competências próprias para deliberar sobre tal matéria", disse Simão Rodrigues ao site Bahia News.





Fonte: Pleno.News