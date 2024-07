CRIANÇA DE 2 ANOS É ATACADA POR PITBULL EM SUPERMERCADO DE SANTOS

Uma criança de dois teve a costela fraturada após ser atacada por um pitbull em um supermercado de Santos, no litoral de São Paulo. O avô e o pai da criança, que conseguiram resgatar o menino de 2 anos, também sofreram ferimentos. O caso ocorreu na tarde do sábado, 27.





Segundo o jornal A Tribuna, a família se alimentava em uma lanchonete no interior de uma rede de supermercados quando o ataque aconteceu. O idoso de 62 anos levou seis mordidas do cachorro.





“A gente avistou o cachorro, mas nem imaginava que ele ia avançar. Só que o cachorro foi traiçoeiro, quando ele viu meu filho, deu a volta nas costas dele e já avançou. Foi na hora que meu pai começou a puxar [o menino] e pedir ajuda. Quando eu corri, o cachorro já tinha avançado no meu filho na região da costela”, relatou Jéssica Ramos, de 29 anos, mãe da criança, ao jornal.





A mulher contou que o seu pai colocou a mão dentro da boca do cachorro para fazer o animal 'soltar' o menino. "Foi na hora que puxei o meu filho pelo braço, a roupa dele rasgou e a gente caiu no chão. O cachorro veio de novo para avançar e meu pai entrou no meio. Consegui levantar e correr para entrar na cozinha da lanchonete. Neste momento, ele [o pitbull] partiu para avançar meu pai e comecei a bater na porta da cozinha, gritando para eles abrirem”.





A família foi encaminhada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste. Lá, eles receberam atendimento e foram liberados.





Após o ataque, o menino está traumatizado. "Ele está assustado. Sai na rua e já fica todo se tremendo, está traumatizado. Foi uma cena de terror. A minha reação era pedir socorro e ninguém fazendo nada”, finalizou.





A Polícia Militar foi acionada. Segundo a PM, o cão ficou sob responsabilidade da gerência do supermercado. Nenhum boletim de ocorrência foi criado.





