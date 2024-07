COM AVAL DO PCC, FÁBRICA PRODUZIA 50% DAS NOTAS FALSAS USADAS NO PAÍS

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5), a Operação Oris, para desarticular uma organização criminosa que produzia e comercializava cédulas falsas de reais.





A coluna Na Mira, do portal Metrópoles, apurou que o laboratório de moedas falsas no ABC Paulista, em São Paulo, é “indiscutivelmente o maior do país em movimentação”. O local funcionava sob proteção da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).





Trinta policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no município de Itanhaém, no Litoral Sul de São Paulo, onde foi apreendida grande quantidade de maquinário usada na fabricação das cédulas, bem como expressivo volume de papel-moeda falso pronto para venda.





Estima-se que a fábrica de cédulas falsas de reais fechada na operação desta sexta-feira (5) seja responsável por cerca de 50% das notas ilícitas em circulação no país. Os chefes da organização criminosa investigados foram presos em flagrante e podem ser condenados a até 20 anos de prisão.





Fonte: Metrópoles