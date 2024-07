DETRAN COMPROVA QUE ÁLCOOL CONTIDO NO PÃO DE FORMA É DETECTADO PELO BAFÔMETRO; VEJA VÍDEO

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás produziu um vídeo para demonstrar que o teste do bafômetro pode dar positivo após o consumo de algumas marcas de pão de forma. Na gravação, uma moça come duas fatias de uma marca do produto e, em seguida, sopra o equipamento. O resultado dá positivo para a embriaguez.





O índice apurado no equipamento do Detran foi de 0,12 miligramas por litro de ar expelido (mg/litro de ar). A margem de erro é de até 0,04 mg/litro de ar. Na sequência, quando um homem ingere outra marca do pão de forma e sopra o bafômetro, o resultado é 0,0 mg/litro de ar.





No vídeo, disponível em uma rede social, os motoristas são orientados a terem atenção com os alimentos que ingerem antes de dirigir.





A ideia da postagem veio após um teste da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) abordar o tema. A instituição testou o álcool que há em várias marcas de pão de forma, e publicou os resultados na última quinta-feira (11/7).





No teste da Proteste, foi verificado que algumas marcas do produto têm alto teor de álcool. O produto é utilizado no processo de fabricação para conservação do alimento. O processo de digestão do pão faz com que o teor de álcool possa ser verificado em testes de alcoolemia.





Uma das marcas apresentou índice 1,17% a 0,66%. A instituição elevou o alerta especialmente para grávidas e crianças. A proteste apresenta o resultado para 10 marcas, sendo que seis delas podem ser consideradas alcoólicas por apresentarem teor superior a 0,5%.





A multa por embriaguez parte de R$ 2.934,70 e, dependendo do teor alcoólico, pode resultar em crime de trânsito e suspensão do direito de dirigir.









Depois de três minutos





Na quarta-feira (17/7), o Detran de Goiás publicou, no Instagram, uma explicação sobre o pão que contém álcool. Segue abaixo:





“O mistério do pãozinho: parte 2. Para quem se desesperou com a notícia de que contém álcool no pão de forma, o Detran-GO veio esclarecer a dúvida. Como a quantidade é muito pequena, depois de três minutos o álcool já desaparece do organismo. Conforme explicado pela médica nutróloga Thais Aquino, o álcool é uma substância comum em alimentos e medicamentos. Ele pode ser adicionado ou oriundo da fermentação natural. Porém, a quantidade é insignificante, por isso, não aparece mais no bafômetro depois de três minutos.”





Fonte: Metrópoles