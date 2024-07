ELMANO inaugura delegacia regional em Acaraú e anuncia nova sede em Camocim

Nova sede funcionará 24h e atenderá sete municípios com maior tecnologia e força policial.

O governador Elmano de Freitas inaugurou, nesta quinta-feira (4), a nova sede da Delegacia da Polícia Civil em Acaraú, substituindo a antiga instalação alugada. O evento contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, e do delegado-geral Márcio Gutierrez, entre outras autoridades. O novo equipamento, que funcionará 24 horas, também atenderá os municípios de Marco, Morrinhos, Itarema, Bela Cruz, Cruz e Jijoca de Jericoacoara, com investimento de R$ 2.893.126,30. Elmano destacou a importância da nova estrutura para melhorar o combate à criminalidade, prometendo mais tecnologia e força policial. Ele também anunciou a construção de uma nova delegacia em Camocim até o fim de julho.





✴️ CÁ PRA NÓS: O alerta do Blog e o Programa Sem Meias Palavras destacava uma situação crítica: as delegacias de Acaraú e Camocim operavam em condições precárias, comprometendo a eficiência policial. A inauguração da nova delegacia em Acaraú e o anúncio de uma nova sede em Camocim mostram um compromisso real do governo do estado em melhorar a segurança pública. Parabéns ao governo do Ceará pela iniciativa e pelo investimento significativo, que promete fortalecer a infraestrutura e a capacidade de resposta das forças de segurança.





(Blog César Wagner)