RAJADA DE BALAS EM VARJOTA DEIXA UM HOMEM MORTO E OUTRO GRAVEMENTE FERIDO!

Um tiroteio na madrugada deste domingo (07/07) resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida, no bairro Ararinha, em Varjota.

Dois homens armados seguiram as vítimas e dispararam contra Levi Andrade da Silva, 25, e um homem identificado apenas como Gilvan. Levi morreu no local, enquanto o segundo foi transferido em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, após receber os primeiros socorros no Hospital Municipal.





Após o homicídio, a dupla fugiu tomando rumo ignorado. O corpo de Levi foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Sobral.





O aumento dos índices de violência em Varjota tem preocupado as autoridades. Este ano, já foram registrados seis homicídios, colocando o município em empate com Santa Quitéria no segundo lugar em número de ocorrências no 7º BPM.





(A Voz Sta. Quitéria)