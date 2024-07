Famílias de Catunda podem receber nova antena parabólica digital; saiba como se inscrever

Centenas de famílias do município de Catunda podem ter direito a receber gratuitamente a nova antena parabólica digital. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).





A substituição de antenas é necessária pois, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Portanto, aqueles que não fizerem a substituição adotando a nova parabólica digital não vão mais conseguir assistir à televisão. Ao todo, são 135 cidades cearenses em que o agendamento está liberado, podendo beneficiar cerca de 517 mil famílias.





É importante que o beneficiário esteja inscrito em um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenha uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa, para receber o kit da nova parabólica digital.





Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir à televisão, como antena digital, espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que faça parte de programas sociais, não precisa fazer a troca.





Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site com o número do CPF ou do NIS em mãos.





A Voz de Santa Quitéria