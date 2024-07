Filha de vereador morre em acidente de carro; vítima tinha 17 anos

Mariane Branquinho, de 17 anos, filha do vereador Simão Vieira Mota (UB), de Santa Helena de Goiás, faleceu após colidir o carro de seu pai contra uma árvore no centro da cidade. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (20) e deixou a comunidade local em choque.





Detalhes do acidente





A Polícia Militar informou que Mariane dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo, resultando na colisão. Imagens do local mostram que a parte frontal do carro ficou completamente destruída. Uma amiga de Mariane, de 21 anos, também estava no veículo e foi levada ferida a uma unidade hospitalar próxima.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, mas Mariane não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.





Via portal Toca News