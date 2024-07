HOMEM COM PASSAGENS PELA POLÍCIA É EXECUTADO NA ZONA RURAL DE CAMOCIM

Na noite de terça-feira, 09, por volta das 23h, uma equipe do Destacamento da PM de Parazinho, em Granja, foi acionada via 190 para averiguar disparos de arma de fogo na localidade de Córrego de Dentro, zona rural de Camocim, já próximo ao município de Jijoca. Segundo relatos de populares, um corpo foi encontrado à beira da estrada carroçável.





Rapidamente, os policiais militares se deslocaram até o local informado, onde constataram a veracidade dos fatos. De acordo com o apurado pelo blog Camocim Polícia 24h, a vítima, identificada como Francisco Márcio Silva, 21 anos, natural de Jijoca e residente na Praia do Preá, município de Cruz, foi encontrada com as mãos amarradas e apresentava várias perfurações provenientes de disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça e costas. Os calibres identificados foram .40 e 380.





Camocim Polícia 24h