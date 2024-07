HOMEM É E3ECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NA AV. CLETO FERREIRA DA PONTE, EM SOBRAL

Um homicídio foi crime de morte foi registrado na tarde desta quarta-feira (03) na Avenida Cleto da Ponte.





O crime ocorreu depois que um homem foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e efetuaram vários disparos nas costas e na cabeça da vítima, que morreu no local.





A vítima foi identificada por Francisco Bruno Lima da Conceição, 28 anos, morava no residência Caiçara, trabalhava em um prédio no shopping e voltava do trabalho para sua residência, quando acabou sendo abordado e executado.





A vítima tinha várias passagens pela polícia.





Os criminosos fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





Sobral registra 58 homicídios dolosos no corrente no ano!





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Olivando Alves