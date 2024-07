Homem joga retroescavadeira contra veículos e fere pessoas após vaquejada em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Um homem de 23 anos foi preso após jogar uma retroescavadeira contra veículos e pessoas do lado de fora de uma vaquejada no Parque Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, na madrugada deste domingo (14). De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o jovem queria "abrir passagem" no trânsito, pois a saída do evento estava congestionada, na rua Paizinho Sabiá.





Ele estava embrigado, segundo atestou a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Além de danificar veículos, pessoas também foram feridas.





Conforme a Prefeitura, a pessoa se envolveu em uma briga, se revoltou e usou o equipamento durante a discussão. Uma idosa ferida foi levada ao hospital, mas já recebeu alta, segundo a gestão municipal, que administra o parque onde ocorria a 46ª Vaquejada de Juazeiro do Norte.





A pessoa envolvida no crime é funcionário da empresa GR Máquinas, prestadora de serviços ao Município, que já foi acionada.





"O funcionário da empresa, conduzindo uma retroescavadeira, atingiu vários carros no estacionamento externo do parque. Felizmente, não houve vítimas fatais. O autor do incidente testou positivo para o bafômetro e encontra-se na delegacia prestando esclarecimentos. O dono da empresa GR Máquinas já foi notificado para que seja tomada as devidas providências. As vítimas foram orientadas a procurar a delegacia. Como alguns motoristas removeram seus veículos do local, ainda não temos a informação exata sobre a quantidade de carros danificados. Enviaremos mais informações ao longo do dia", esclarece a Prefeitura.









DANO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE





Ainda segundo a PMCE, o homem foi autuado por dano qualificado e crime de embriaguez ao volante.





Vídeos do momento foram divulgados nas redes sociais e mostram correria e gritaria do público que estava no local. A retroescavadeira avança contra carros e motos, enquanto a população joga objetos e tenta conter o motorista.





De acordo com a TV Verdes Mares, sete carros e uma moto foram danificados. O homem foi levado à Delegacia Regional de Juazeiro.





