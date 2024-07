Mulher é presa após matar o próprio companheiro a facadas

Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, o casal que tinha um relacionamento marcado brigas e agressões, sendo que anteriormente Aurora já teria tentado matar Leandro.

Uma mulher, identificada como Aurora da Conceição Viana, de 39 anos, foi presa na madrugada dessa quarta-feira (24), suspeita de matar o próprio companheiro, identificado como Leandro Martins de Araújo, de 31 anos de idade, a golpes de faca.





O crime aconteceu na noite de terça-feira (23), na cidade de Tasso Fragoso, na região sul do Maranhão.





Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, o casal que tinha um relacionamento marcado brigas e agressões, sendo que anteriormente Aurora já teria tentado matar Leandro.





As investigações apontam que, por volta das 20h de terça, o casal estava em uma festa e, ao sair do local, começou a discutir. Durante o trajeto para casa, Aurora acabou desferindo golpes de faca no tórax de Leandro, que não resistiu aos ferimentos e morreu.





Após o crime, a mulher fugiu do local. Mas foi presa pela Polícia Militar, horas depois, em flagrante delito.





“Ela foi interrogada e confessou a imputação que lhe foi feita. Ela alegou que estava bastante embriagada e tinha brigas constantes com o companheiro, que era vítima rotineiramente de violência doméstica, perdeu a cabeça e pegou uma faca após uma discussão. Ela o atingiu algumas vezes e ele foi a óbito. Ela foi autuada por homicídio, a princípio homicídio simples, a imputação final ficará a cargo da autoridade policial que ficará responsável pela investigação”, explicou o delegado David Passada, titular da 11ª Delegacia Regional de Balsas, que atendeu a ocorrência do crime.





