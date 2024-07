Assaí Atacadista oferece 44 vagas de emprego no Ceará

Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Entre as principais oportunidades oferecidas, estão vagas para o cargo de operador(a) de loja e operador(a) de caixa. Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.gupy.io para o cadastro é necessário ter em mãos CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado.