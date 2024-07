Pré-candidato a prefeito de Chaval, no interior do Ceará, sofre acidente de trânsito

Imagens de vídeo e fotos que circulam nas redes sociais mostram ambos os veículos fora da pista.

Paulo Pacheco, pré-candidato à Prefeitura de Chaval, no interior do Ceará, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (25). O veículo, conduzido por Pacheco, desceu um barranco na CE-085, próximo à cidade de Granja, também no interior do estado. O homem de 57 anos de idade, que já foi prefeito de Chaval por dois mandatos, teria sofrido uma fratura na perna direita em decorrência do acidente.





Pré-candidato sofre acidente no interior





Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais sobre o acidente do pré-candidato mostram o caminhão tombado e a caminhonete destruída, com ambos os veículos estando fora da pista. No registro, o caminhoneiro diz: “acabou com meu caminhãozinho.”





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionados e estão no local para prestar atendimento e tomar as providências cabíveis. Até o momento, as autoridades não emitiram um nota oficial sobre o ocorrido.





