MP realiza Seminário para discutir combater à violência doméstica em Sobral

O objetivo do seminário é refletir e implementar ações de combate e prevenção à violência doméstica e familiar durante o Agosto Lilás





O Ministério Público do Ceará, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral, realizará no dia 15 de agosto o seminário “MP de Sobral no Agosto Lilás”. O evento ocorrerá das 13h30 às 18h30 no auditório das Promotorias de Justiça da cidade e é organizado em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com o apoio da Escola Superior do Ministério Público (ESMP).





O objetivo do seminário é refletir e implementar ações de combate e prevenção à violência doméstica e familiar durante o Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher. A iniciativa visa conscientizar membros, servidores, colaboradores do MP, a população e representantes de outras instituições sobre a importância da atuação preventiva e resolutiva nesses casos. Serão apresentadas experiências exitosas dos Ministérios Públicos do Paraná e da Bahia.





O evento será presidido pelo titular da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral, promotor de Justiça Rodrigo Calzavara. As palestras serão ministradas pela coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (NEVID) do MP da Bahia, promotora de Justiça Sara Gama Sampaio; pelo titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Sobral, juiz de Direito Francisco Janailson Pereira Ludugero; pelo promotor de Justiça do MP do Paraná, Thimotie Aragon Heemann; pela promotora de Justiça do MP do Ceará, Giovana de Melo; e pela ativista e cientista social, professora Ivaldinete de Araújo Delmiro Gémes.





O seminário é voltado para representantes da sociedade civil e de instituições municipais, estaduais e federais, além de membros, servidores e colaboradores do MPCE. Interessados em participar devem fazer a inscrição na plataforma de cursos de ESMP/Ceaf.





Serviço:





Seminário “MP de Sobral no Agosto Lilás”

Dia: 15 de agosto de 2024

Horário: 13h30 às 18h30

Local: Auditório das Promotorias de Justiça de Sobral (Avenida Deputado João Frederico Ferreira Gomes, 300, Parque Silva, Sobral/CE)

Modalidade: Presencial









Via Sistema Paraíso / Edwalcyr Santos