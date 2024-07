Musk destina R$ 245 milhões por mês para campanha de Trump

Bilionário reforça influência política ao financiar grupo focado em estados "pêndulo".

O empresário Elon Musk, conhecido por seu papel como CEO da Tesla e da SpaceX, anunciou que planeja destinar quase 45 milhões de dólares (245 milhões de reais na cotação atual) por mês para apoiar a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, informou a imprensa americana. Musk, que tem uma fortuna estimada em mais de 180 bilhões de dólares, está cada vez mais envolvido em questões políticas, vendo nisso uma extensão de sua visão para o futuro dos Estados Unidos. As doações de Musk serão direcionadas a um grupo político chamado America PAC, concentrado em promover o registro de eleitores, o voto antecipado e por correio entre os moradores dos estados ‘pêndulo’ antes das eleições de novembro. Essa iniciativa reflete a crescente influência de Musk no cenário político americano e seu desejo de moldar o futuro político do país.





Via Blog César Wagner