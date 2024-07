TRAGÉD1A: Jovem morre em acidente após festa de 15 anos no MA

Ela estava em viagem comemorando o aniversário de 15 anos nos Lençóis Maranhenses.

A jovem Lara Heloise, 15, morreu neste domingo, dia 14, em um grave acidente de trânsito na BR-402, próximo ao povoado Passagem no Canto, na zona rural de Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses.





Ela estava em viagem comemorando o aniversário de 15 anos – uma festa aconteceu no último sábado, dia 13. A adolescente estava em uma caminhonete de passeio com familiares quando o veículo se chocou contra um carro que tinha efetuado uma ultrapassagem irregular e entrado na contramão na BR-402.





O condutor tentou desviar do veículo e a caminhonete capotou matando Lara Heloise. O pai da garota foi internado em um hospital e os outros ocupantes do veículo foram socorridos com ferimentos leves.





Lara Heloise chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Barreirinhas. O estado de saúde do pai é considerado grave, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Via Pi24h.