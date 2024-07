CENA DE FILME: APÓS INTENSA PERSEGUIÇÃO, HOMEM É PRESO COM VIATURA FALSA EM CASCAVEL

Um homem foi preso no final desta manhã (16) durante uma intensa perseguição que envolveu as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.





Ele foi abordado no Trevo do Bairro Guarujá, no acesso à cidade de Cascavel, após ser perseguido pela rodovia.





A viatura da Polícia Civil quase capotou durante a perseguição, sendo que o pneu dianteiro esquerdo da caminhonete chegou a ser arrancado. O veículo teve outras avarias e ficou inclinado do barranco.





