Capitão Wagner lidera a disputa em Fortaleza, diz Paraná Pesquisa

Pesquisa eleitoral de intenções de voto divulgada nesta terça-feira (16/7) para a Prefeitura de Fortaleza realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa mostra que o ex-deputado federal, Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa com 33%, seguido pelo atual prefeito José Sarto (PDT), com 18,3%, empatado tecnicamente com o deputado federal, André Fernandes (PL), com 15,1%. Na sequência, aparece o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), com 9,4%.





Seguindo a lista, o senador Eduardo Girão (Novo) tem 5,5% das intenções de voto, Zé Batista (PSTU), 0,9% e Técio Nunes (Psol), 0,4%. Branco/nulo/nenhum somaram 10,6%, enquanto os que não sabem ou não responderam, 6,9%.





O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 15 de julho de 2024. Foram entrevistados 800 eleitores. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE03672/2024.





Via Sobral em Revista