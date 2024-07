Pai é preso após envenenar filha recém-nascida com chumbinho

Um homem identificado como Charles Luiz Félix da Costa, de 44 anos, é suspeito de envenenar a filha recém-nascida, em Boa Viagem, Pernambuco. A pequena Alice tinha apenas cinco dias de vida. A detenção do suspeito ocorreu na quinta-feira (25).





No início da gestação, Charles havia falado com a companheira sobre a possibilidade de abortar a criança. Mas, a mulher continuou a gestação. O suspeito aparecia às vezes para ver a gestante. Ele começou a dar assistência apenas um dia antes do parto da bebê.





De acordo com as informações da Polícia Civil, o suspeito aproveitou o momento em que a mãe da criança foi tomar banho, para cometer o crime. O homem colocou chumbinho dentro da mamadeira da bebê. Alice foi socorrida, mas não resistiu e foi a óbito.





A Perícia e a Polícia Civil esteve na residência e encontraram chumbinho dentro de um saco plástico, na lixeira da cozinha. Além disso, foi encontrado uma fralda que foi utilizada para limpar a boca da criança, momento em que o envenenamento estava fazendo efeito. O suspeito foi encaminhado para a delegacia.





Via Folha do Estado