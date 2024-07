SIMARIA APARECE DE SURPRESA EM SHOW DE SIMONE APÓS QUASE 2 ANOS DO FIM DA DUPLA

Simaria surgiu no palco de um show da irmã, Simone, após quase dois anos de separação. O momento aconteceu neste sábado, 6, durante um evento em Goiânia, Goiás, e pegou a ex-dupla totalmente de surpresa.





Junto com a sobrinha, Zaya, Simaria foi recebida pelo público com vários gritos. “Hoje eu vim assistir a minha irmã. Eu estava com saudades de vocês, não quero ir embora”, disse a cantora.





As duas cantaram juntas o sucesso “Meu Violão e Nosso Cachorro”. As imagens foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.





