Traficante Zeu deixa Complexo de Gericinó após 13 anos de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes

O traficante Elizeu Felício de Souza, conhecido como Zeu, foi liberado nesta quinta-feira, 4 de julho, e deixou o Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, após cumprir 13 anos e sete meses de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes, ocorrida em 2002.





Segundo informações da CNN Brasil, Zeu recebeu um alvará de soltura e agora cumprirá prisão domiciliar, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele estava preso desde 2010, quando foi capturado no Complexo do Alemão.





Entre os sete condenados pela morte do jornalista em 2005, Zeu era o único que ainda permanecia preso. Os outros envolvidos no assassinato de Tim Lopes foram Claudino dos Santos Coelho, Reinaldo Amaral de Jesus, Fernando Sátyro da Silva, Cláudio Orlando do Nascimento e Ângelo Ferreira da Silva.





(Hora Brasília)