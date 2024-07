TRUMP promete acabar com a guerra na Ucrânia se eleito

Ex-presidente sugere negociações rápidas para encerrar conflito entre Ucrânia e Rússia.

O candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem, sexta, 19, que conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometendo acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia se for eleito. Trump afirmou que, como presidente, traria paz e promoveria negociações para pôr fim à violência, publicou em sua plataforma, Truth Social. Apesar do apoio militar dos EUA a Kiev desde a invasão russa em 2022, Trump sugeriu que esse apoio não estaria garantido sob sua liderança. Zelensky confirmou a conversa, destacando a importância do apoio bipartidário americano. Trump, recentemente nomeado candidato presidencial pelo Partido Republicano, também se encontrou com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na Flórida, que se reuniu no começo do mês com o presidente russo, Vladimir Putin.





Via Blog do César Wagner