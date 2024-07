A justiça determinou a transferência de 23 carros de alto luxo para a Polícia Civil do Ceará. Carrões da Land Rover, BMW e Mercedes foram incorporados à frota da Polícia Civil. Os veículos pertenciam a chefões de organizações criminosas que foram presos no Ceará. Em breve, a polícia ganhará um helicóptero. A nova lei de apreensões de veículos em poder de bandidos assegurou a incorporação dos veículos à frota do Estado.

