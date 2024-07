VACINA contra câncer de mama testada em primeiro ensaio clínico

Estudo inicia com esperança de prevenir câncer através de resposta imunológica; primeira participante já vacinada.

Um estudo pioneiro de uma vacina contra o câncer de mama foi iniciado pelo Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, com a primeira participante, Maria Kitay, de 67 anos, que foi diagnosticada com carcinoma ductal in situ, recebendo três doses do imunizante em 10 semanas. Elizabeth Wild, presidente do UPMC Hillman Cancer Center, destacou a importância deste ensaio clínico, que visa recrutar 50 mulheres para avaliar a resposta imunológica à vacina, que poderia prevenir futuros casos de câncer. Kitay prosseguirá com tratamentos padrão, incluindo cirurgia.





(Via Blog César Wagner)