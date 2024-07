CENAS FORTES: Carro invade restaurante no PR e mata mãe e filha de MT; VÍDEO

Rosana Pedroso Fávaro e a filha Sofia Caroline morreram em um grave acidente na cidade de Ibiporã, no norte do Paraná, após uma caminhonete invadir um restaurante. Elas estavam sentadas na parte externa do estabelecimento.





Segundo o portal de notícias RIC, outros três familiares também estavam na mesa, porém, conseguiram sobreviver. Um homem e uma mulher correram antes do carro bater no estabelecimento. Já o marido de Rosana Pedroso estava sentado ao lado da mulher e também foi prensado contra a parede. O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital.





O condutor da caminhonete também teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital.





A família é natural de Novo Horizonte do Norte (682 km de Cuiabá). Com origem na agricultura, os familiares são donos de um supermercado e as mortes de mãe e filha causaram comoção entre os moradores.





Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Nas imagens é possível o exato momento em que a família percebe o automóvel descontrolado e tenta escapar, porém, o acidente é muito rápido e a caminhonete atinge os clientes do restaurante.