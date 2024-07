VIOLÊNCIA: JOVEM É EXECUTADO A TIROS EM TIANGUÁ/CE

Um jovem foi executado a tiros na noite desta terça-feira (30) em uma barbearia localizada na rua Vereador Raimundo Lima, próximo ao Ginásio Coberto em Tianguá. A vítima identificada como Isaky Nicolas Martins da Silva, 18 anos, estava do lado de fora do estabelecimento quando foi surpreendido pela chegada de um homem usando um capacete na cabeça. O indivíduo realizou vários disparos contra o jovem e depois fugiu do local. Isaky Nicolas, ainda tentou se abrigar dentro da barbearia, mas infelizmente não resistiu e morreu. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima possui antecedentes por crimes de trânsito.





O local está sendo isolado até a chegada da Perícia e Rabecão que removerá o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) em Sobral. Equipes do Raio e Força Tática realizam diligências na região em busca de capturar o autor dos disparos.





Com informações de Ibiapaba 24h