VIOLÊNCIA: turista foi morta em assalto na Praia do Cumbuco

Casal baleado ao resistir a roubo de R$ 30 mil; crime é investigado pela polícia.

Um casal de turistas, um homem inglês e uma mulher de Macapá (AP), foi baleado durante um assalto na recepção de uma pousada na Praia do Cumbuco, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, resultando na morte da mulher. As vítimas guardavam cerca de R$ 30 mil, que não foi levado pelos criminosos, mas apreendido para perícia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos já tinham informações sobre a quantia guardada e atiraram nas vítimas quando elas resistiram ao roubo. O homem foi socorrido para uma unidade hospitalar, enquanto a mulher morreu no local. O caso está sendo investigado pelo 31° Distrito Policial.





Via César Wagner