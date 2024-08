A Polícia Civil desarticulou um esquema de fraude nos testes para obtenção da CNH no RN

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (08) a “Operação Transfer Ban” contra um esquema criminoso para obtenção irregular da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências localizadas no município de Campina Grande (PB).





A operação foi coordenada pelo Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD) e com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).





As investigações, iniciadas após denúncias da direção do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN-RN), apontaram para um grupo criminoso liderado por um despachante que, em conluio com familiares e comparsas, falsificava comprovantes de residência para que candidatos à CNH, oriundos da Paraíba, realizassem os exames práticos no Rio Grande do Norte. Estima-se que cerca de 30 candidatos tenham sido beneficiados por esse esquema criminoso.





Durante a operação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares, Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) do RN, documentos diversos e a quantia de R$ 5 mil em espécie. Além disso, as investigações revelaram que o despachante, em uma tentativa de obstruir a Justiça, combinou depoimentos falsos com os clientes ouvidos pela Polícia Civil.





Com o apoio da direção do DETRAN – RN, a “Operação Transfer Ban”, que significa impedimento de transferências, mobilizou 24 policiais civis divididos em seis equipes. A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte em combater a corrupção e garantir a segurança no trânsito.





As investigações continuam para desmantelar completamente o grupo criminoso e responsabilizar todos os envolvidos.





Novonoticias