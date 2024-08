Caça ilegal: Dois são presos com veados e cutias no Piauí

Policiais apreenderam com suspeitos veados e cutias abatidos no Piauí.

A Polícia Militar do Piauí, através do 10° Batalhão de Uruçuí, realizou na noite desta segunda-feira, dia 19, a prisão de dois homens por suspeita de caça ilegal. Com eles foram apreendidas armas de fogo, lanternas, facas e animais abatidos.





Ação ocorreu por volta das 21h30, durante patrulhamento nos arredores do município. A equipe avistou a dupla em duas motocicletas, com duas mochilas grandes e resolveram realizar abordagens. Os indivíduos foram identificados e apreendidos com eles duas espingardas calibre 20, munições, rádios comunicadores, cinco lanternas; luvas, balaclava, facas e animais abatidos, sendo dois veados e duas cutias.





“A prisão ocorreu na abordarem pessoas com atitudes suspeitas, e nessa abordagem foi encontrado todo esse material apresentado. Fazemos rondas em todo área do 10° BPM na área urbana e rural para podermos inibir essas ações criminosas que nesse período cresce muito na nossa região”, destacou o tenente-coronel Hortêncio, comandante do 10° Batalhão da Polícia Militar.





Os suspeitos e todo o material foram conduzidos para a delegacia da região para os procedimentos cabíveis.





Portal Pi24h