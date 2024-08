Casal é executado com mais de 50 tiros em Fortaleza

O crime foi praticado por um grupo de cerca de 10 pessoas em Fortaleza.

Um casal foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, dia 26, na rua Itacira, no bairro Maraponga, em Fortaleza, capital do Ceará. O crime praticado por um grupo de cerca de 10 pessoas foi flagrado por uma câmera de segurança de uma residência em Fortaleza.





De acordo com as imagens, o homem conduzia o veículo com a mulher no banco do passageiro quando ao sair de um condomínio o veículo foi interceptado por outro carro de onde desceu um suspeito com arma em punho – o condutor tentou fugir e atropelou um motociclista na rua Itacira.





Em meio a tentativa de fuga, outros criminosos chegaram e dispararam dezenas de vezes contra o veículo. As testemunhas relataram mais de 50 tiros. O casal morreu dentro do carro em Fortaleza.





O caso está a cargo da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp). Ninguém foi identificado ou preso. As mortes foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.





Via portal Pi24h