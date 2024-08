Dona de mercado expulsa ladrões com facão; VEJA VÍDEO

As câmeras de segurança do mercado capturaram o momento em que os assaltantes, com camisetas amarradas no rosto para ocultar a identidade, chegaram ao local.

Em uma surpreendente reação de coragem, a proprietária de um mercado localizado no Bairro Morumbi, em Sinop, conseguiu afastar dois assaltantes na tarde desta sexta-feira (2). Utilizando um facão, a mulher conseguiu expulsar os criminosos e proteger seu estabelecimento, que está em funcionamento há apenas seis meses.





As câmeras de segurança do mercado capturaram o momento em que os assaltantes, com camisetas amarradas no rosto para ocultar a identidade, chegaram ao local. Segundo a dona do mercado, esta foi a primeira tentativa de roubo que enfrentou desde a inauguração do seu comércio.





Apesar do susto, a proprietária decidiu não registrar um boletim de ocorrência, uma vez que os assaltantes não conseguiram levar nada do estabelecimento. Ela admitiu que sua reação impulsiva foi movida pela raiva e pelo desejo de proteger seu negócio, mesmo sabendo que essa não é a conduta recomendada.





Durante a tentativa de assalto, um dos criminosos fugiu de bicicleta, enquanto o outro saiu correndo a pé. A ação corajosa da dona do mercado foi destacada como um exemplo de determinação em face da adversidade. A polícia foi informada sobre o incidente, mas até o momento os assaltantes não foram localizados.





