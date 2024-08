Fortaleza vence o Bragantino com gol no fim e assume a liderança da Série A

Agora, o time cearense vira a chave e volta seu foco para outra competição: Sul-Americana. Na quarta-feira, 21, às 19 horas, na Arena Castelão, a equipe recebe o Rosario Central.





A Série A do Brasileiro tem um novo líder: o Fortaleza. Jogando fora de casa, neste sábado, 17, o Tricolor do Pici venceu por 2 a 1 a equipe do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP. Pochettino abriu o placar para o Leão, Lincoln deixou tudo igual e Breno Lopes fez o gol da vitória.





O clube cearense chegou aos 45 pontos para assumir a ponta da tabela. Entretanto, o time pode voltar para a vice-liderança caso o Botafogo vença, neste domingo, 18, o Flamengo no clássico carioca. Qualquer outro resultado, o Leão seguirá líder.





Agora, o Tricolor vira a chave e volta o seu foco para outra competição: a Sul-Americana. Na quarta-feira, 21, às 19 horas, na Arena Castelão, a equipe recebe o Rosario Central pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, o duelo ficou em 1 a 1, portanto, tudo em aberto.





Bragantino 1x2 Fortaleza - o jogo





Mesmo com uma decisão no meio da semana pela Copa Sul-Americana, diante do Rosario Central, Vojvoda e seus jogadores trataram o duelo frente ao Red Bull Bragantino com o caráter decisivo que exigia. Afinal, uma vitória asseguraria a liderança da Série A.





Tanto é que não demorou para a primeira chance do Tricolor na partida. Com apenas 20 segundos, na saída de jogo, a bola ficou com Yago Pikachu, que cruzou para grande área, encontrando Moisés, livre de marcação. O atacante, porém, mandou para fora.





Aos quatro minutos, novamente o camisa 21 protagonizou perigo aos torcedores do Massa Bruta que estavam presentes no Nabi Abi Chedid. Após lambança do goleiro Fabrício, Moisés balançou as redes, mas estava impedido.





Atônico com a pressão leonina, o Bragantino mostrava clara dificuldade em segurar a posse e criar jogadas de ataque. Somente aos 14 minutos levou perigo, quando Jhon Jhon achou passe para Thiago Borbas, mas João Ricardo saiu bem e defendeu.





O Fortaleza seguia na sua pressão, buscando a todo custo tirar o zero do marcador. Em menos de dois minutos, dos 17 aos 19, o Tricolor emplacou quatro chances consecutivas, com Pochettino, Felipe Jonatan, Kuscevic e Renato Kayzer, todas defendidas por Fabrício, que se recuperou na partida.





O ímpeto do Leão do Pici se transformaria em bola na rede aos 25 minutos. A zaga do Bragantino vacilou, Renato Kayzer aproveitou o erro adversário, saiu na cara do arqueiro rival e tocou para Pochettino, sozinho, marcar.





Com a vantagem no placar e melhor em campo, o escrete vermelho-azul-e-branco adotou uma postura defensiva. Esse modelo de jogo acabou sendo desfavorável, uma vez que o Bragantino cresceu de produção.





Depois de algumas oportunidades defendidas por João Ricardo, a igualdade veio com 37 minutos. Pochettino acabou derrubando Vinicinho na frente do árbitro Alex Stefano, que não hesitou em marcar o pênalti. Na cobrança, Lincoln bateu bem, sem chances para João.





Se os 45 minutos iniciais foram animados, o mesmo não pode se dizer da etapa final. Os dois times demonstravam problemas na hora da armação e não conseguiam impor aos goleiros situações que pudessem gerar gols.





Do lado do Leão, Vojvoda mandou a campo jogadores como Breno Lopes e Machuca, em busca de reanimar o grupo. Porém, foi do Bragantino a melhor chance. No minuto 16, Andres Hurtado cruzou rasteiro, Vitinho chutou e João Ricardo evitou a virada.









A partida se mostrava calma, com os dois times satisfeitos com resultado. Mesmo assim, o Tricolor do Pici ainda teve um susto. Chumbinho avançou em velocidade chutou no canto para mais uma grande intervenção de João Ricardo, que ia assegurando o empate.





Porém, já nos minutos finais, Kervin achou Breno Lopes, sozinho, que fez o tento decisivo. No campo, o impedimento chegou a ser marcado, mas o VAR validou o lance.





Bragantino x Fortaleza - Ficha técnica





Red Bull Bragantino





4-3-3: Fabrício; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Jhon Jhon (Henry Mosquera) e Lincoln; Gustavo Neves (Lucas Evangelista), Vinicinho (Vitinho) e Thiago Borbas (Helinho). Téc: Pedro Caixinha





Fortaleza





4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Felipe Jonatan; Lucas Sasha (Pedro Augusto), Zé Welison e Pochettino (Martín; Yago Pikachu (Machuca), Renato Kayzer (Kervin) e Moisés (Breno Lopes). Téc: Vojvoda





Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Data: 17/08/2024

Árbitro: Alex Gomes Stefano - RJ

Assistentes: Luanderson Lima - BA e Thiago Rosa de Oliveira - RJ

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

Gols: Pochettino (25'1t) - FEC e Breno Lopes (44 2t); Lincoln (37'1t) - BRA

Cartões amarelos: Yago Pikachu, Titi, Kuscevic e Breno Lopes (FEC); Helinho, Henry Mosquera, Vitinho e Lucas Evangelista (BRA).





