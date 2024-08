GOVERNO BRASILEIRO IRÁ TAXAR MEDALHAS OLÍMPICAS CONQUISTADAS POR BRASILEIROS CAMPEÕES EM PARIS

Medalhistas olímpicos brasileiros terão respectivas suas premiações taxadas pelo Ministério da Fazenda. A ginasta Rebeca Andrade é a brasileira que mais faturou até o momento.





De acordo com informações do COB, o valor é bruto, com imposto a ser descontado na fonte. Por ter subido ao segundo lugar mais alto do pódio duas vezes, Rebeca embolsou R$ 420 mil. Já o bronze - em divisão por equipe - representou mais R$ 56 mil à ginasta. As premiações são consideradas rendimentos tributáveis pela legislação brasileira e, portanto, estão sujeitas ao imposto de renda.





As alíquotas variam de acordo com a faixa de renda anual, portanto, consideramos no cálculo apenas premiações individuais que se posicionam acima de R$ 55.975,56, faixa na qual incide uma alíquota de 27,5% que é tem sua parcela respectivamente deduzida. Desconsiderando atletas que obtiveram premiações abaixo da faixa da alíquota máxima de rendimento, ao todo os atletas brasileiros faturaram R$2,39 milhões em premiações, sendo que podemos afirmar que, no mínimo, R$ 310.846 serão direcionados para o Governo do Brasil.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Ministério do Esporte)