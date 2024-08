Uma colisão frontal entre um táxi e uma motocicleta foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (5), na BR-222, em Sobral, nas proximidades da localidade de Jaburuna.



O motociclista morreu no local, enquanto o motorista do táxi foi socorrido para a Santa Casa de Sobral.





As causas do sinistro ainda são desconhecidas.





Com informações no portal Fnews