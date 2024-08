É do Brasil! Rebeca desbanca Biles no solo e conquista o ouro

Em feito inédito, ginasta torna-se a maior medalhista olímpica da história brasileira.

A apresentação da ginasta Rebeca Andrade conquistou os jurados olímpicos de Paris e garantiu a medalha de ouro no solo individual pela primeira vez na história do Brasil. Com uma pontuação de 14.166, a atleta superou sua principal adversária, a estadunidense Simone Biles, que levou a medalha de prata, com nota 14.133.





Na disputa pelo solo individual desta segunda-feira (5), o terceiro lugar ficou também com os Estados Unidos, por meio da apresentação da ginasta Jordan Chiles. A atleta garantiu o bronze com uma pontuação de 13.666.





Rebeca se apresentou antes de Biles e Jordan, em uma performance muito técnica e graciosa, cravando duas das quatro aterrissagens.





Biles veio logo depois, e a estadunidense investiu em acrobacias de difícil execução, que tinham o potencial de render a ela a maior pontuação. Entretanto, a norte-americana teve problemas de execução, chegando a pisar fora do tablado por duas vezes, o que resultou em descontos que lhe custaram o ouro.





O feito de Rebeca ficará para a história não apenas porque o ouro é inédito para o nosso país nesta categoria, mas também porque essa vitória a eleva ao posto de maior medalhista olímpica do Brasil, superando os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt.





No total, Rebeca acumula seis medalhas conquistadas nos dois Jogos Olímpicos dos quais participou: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.





(Pleno News)