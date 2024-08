Homem atropela ex, filha e volta para atropelar sogra

Na noite desta terça-feira (20), um acontecimento trágico abalou a cidade de Gama, no Distrito Federal. Wallison Felipe de Oliveira, de 29 anos, atropelou intencionalmente sua ex-companheira, a filha de 5 anos e a ex-sogra, de 60 anos. O incidente causou a morte da mulher, que completava 34 anos no mesmo dia.





De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito por volta das 23h. Chegando ao local, testemunhas relataram detalhes perturbadores do ato violento.









A Trágica Noite





Wallison primeiro atropelou sua ex-mulher e, em seguida, retornou com o carro para investir contra a própria filha. A ex-sogra tentou proteger a neta jogando-se sobre seu corpo, mas Wallison manobrou novamente o veículo e também feriu a idosa. O agressor fugiu rapidamente do local.





A tragédia ocorreu em meio a uma data que deveria ser de celebração para a vítima fatal, que completava 34 anos. A confirmação do óbito veio de um bombeiro que estava de folga e prestou os primeiros socorros no local.









Quais foram as consequências para as outras vítimas?





A mãe da mulher, de 60 anos, foi urgentemente encaminhada ao Hospital Regional do Gama (HRG). A criança de apenas 5 anos foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Felizmente, ambas estão fora de perigo, conforme informado pelas autoridades.





Os ferimentos das duas sobreviventes, embora sérios, não foram fatais, graças, em parte, à rápida resposta dos serviços de emergência e ao rápido atendimento nos hospitais.









O que sabemos sobre o suspeito?





Após o crime, Wallison Felipe de Oliveira abandonou seu veículo em frente a um colégio e fugiu a pé em direção a uma área de mata. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que o suspeito ainda não foi localizado e permanece foragido.









Ação da Polícia Civil





Pouco depois do ocorrido, a perícia foi realizada no local do crime, e o veículo utilizado foi removido para o pátio de uma delegacia regional. O caso foi registrado como homicídio doloso na direção de veículo e feminicídio.









Essa tragédia em Gama serve como um alerta sombrio sobre a extrema necessidade de agir rapidamente em casos de violência doméstica e ameaça. A busca por Wallison continua, e esperamos que ele seja rapidamente levado à justiça.





Fonte: O antagonista