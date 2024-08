Homem é preso em posse de 135kg de maconha prensada durante ação conjunta em Tianguá

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) apreenderam, no último sábado (17), uma carga de mais de 135kg de maconha prensada em Tianguá, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O caminhoneiro, que conduzia o material ilícito, foi preso em flagrante e autuado por associação criminosa e tráfico de drogas em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Ele se encontra à disposição da Justiça.





No período da noite, um caminhão, que vinha de Belém (PA), foi parado pelos funcionários da fazenda estadual no posto fiscal da localidade de Queimadas. A nota fiscal da carga informava que se tratava de “artesanato” e que teria como destino o estado do Rio Grande do Norte. O caminhoneiro, entretanto, informou que a entrega ocorreria no bairro Messejana (AIS 3). Após vistoria e diante do forte odor no veículo, os agentes localizaram o material ilícito entre flocões de milho.





Acionados para atender a ocorrência, os policiais militares da 1ª Companhia Independente do 3º Comando Regional (1ªCIPM/3ºCRPM) constataram que se tratava de tabletes de maconha e identificaram que o homem, de 49 anos, possuía passagens por violência contra a mulher. A droga, dividida em três caixotes, totalizando 135,56 kg de drogas, foi apreendida e o motorista conduzido até a Delegacia Regional de Tianguá.





Na unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o motorista foi autuado em flagrante por associação criminosa e tráfico de drogas. O caminhão e o celular do suspeito também foram apreendidos. O suspeito segue à disposição da Justiça e o material retido subsidia as investigações policiais.





Com informações da Ascom da PMCE