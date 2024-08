INUSITADO! Mulher "divide" marido com outras duas esposas e viraliza na web

Além disso, o marido gosta que suas três esposas combinem entre si, usando até roupas de cores iguais.

A poligamia tem ficada famosa e relativamente acessível com o aumento de relacionamentos poliamorosos. O caso mais recente a viralizar foi o de uma mulher que revelou, no programa no YouTube Love Don’t Judge, que compartilha seu marido com outras duas esposas. Ela disse, ainda, que o homem paga para elas façam cirurgias e as incentiva a malhar para que todas “tenham o corpo ideal”.





Stephanie e seu marido, Mazayah, tinham um relacionamento anterior antes de Mazayah começar a namorar Rose. De acordo com o relato, Mazayah disse que não conseguia ter um relacionamento monogâmico. Então, apresentou Rose à Stephanie, e começaram um relacionamento poliamoroso.





“Decidimos trazer outras mulheres para nossa vida quando nos separamos. Pensamos: ‘Vamos arrumar outra namorada’, porque [Stephanie] é bissexual”, disse Mazayah.





Além de Rose, o trisal passou a se relacionar com outra mulher, Dezaray, para completar a família não convencional.





Além disso, o marido gosta que suas três esposas combinem entre si, usando até roupas de cores iguais. “Nós meio que seguimos o mesmo esquema de cores”, acrescentou Stephanie.





Stephanie disse que, quando começou o relacionamento poliamoroso, enfrentou muitos julgamentos de pessoas que questionavam como ela poderia compartilhar seu marido com outra mulher. Agora, com a presença de uma terceira mulher, ela diz que o julgamento é “muito maior”.





“É engraçado porque provavelmente estamos em um relacionamento poliamoroso há mais tempo do que a maioria dos relacionamentos monogâmicos”, rebateu Mazayah.





As esposas comentaram, no programa, que passam horas por dia se exercitando para manter a boa forma.





“As pessoas podem pensar que Mayzayah está tentando nos controlar, por causa da dinâmica que elas não entendem, mas elas não estão em nosso relacionamento”, comentou Rose. “Não estamos sendo forçadas a fazer nada, se quisermos sair, podemos sair.”





Stephanie acrescentou: “Ser uma esposa ‘irmã’ é um grande benefício, pois temos uma amiga de longa data com quem podemos contar.”





Via portal Fanotícias