Menino de 3 anos com autismo morre afogado em lagoa no Ceará após sair sozinho de casa

Um garoto de 3 anos com autismo morreu afogado em uma lagoa após sair de casa sozinho, sem os familiares perceberem, no Bairro Arianópolis, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quarta-feira (21).





Segundo Regiane Camelo de Lima, mãe do pequeno Jhonatan Adrian Camelo da Silva, ela estava trabalhando em um banco e a criança, que é não verbal, estava em casa com a avó e a irmã. No momento que a avó foi olhar uma roupa na máquina de lavar, ele retirou o cadeado que estava aberto no portão e saiu da residência sem que as duas percebessem.





"Minha filha me ligou umas três horas da tarde dizendo que o Jhonatan havia sumido e elas estavam a procura dele. Aí pedi para sair mais cedo do trabalho. A gente pensou que ele estivesse na casa de alguém, saí procurando pela vizinhança, batendo de porta em porta", relatou Regiane Camelo abalada.





Ainda conforme a mãe, o menino ficou cerca de duas horas desaparecido até ser localizado pelo tio em uma lagoa que fica nas proximidades da residência da família.





Jhonatan foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da Jurema, onde os socorristas tentaram fazer a reanimação, mas ele não sobreviveu. O garoto era o caçula de quatro irmãos e estudava na Creche Municipal Nedi Edson Queiroz, que cancelou as aulas desta quinta-feira (22) por conta da morte do aluno.





"Recebemos com grande tristeza a notícia do falecimento do nosso aluno Jhonatan Adrian, no Infantil 3A. A equipe que forma o Nedi Edson Queiroz apresenta suas condolências e se solidariza com os familiares", diz a nota.





G1 Ceará