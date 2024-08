REPERCUSSÃO INTERNACIONAL: Britânico ferido em latrocínio no Ceará corre risco de ficar paraplégico

Ataque que matou namorada de turista ganha repercussão internacional; consulado inglês acompanha o caso.

Philip Donald Eric Gray, de 38 anos, foi transferido do Instituto Doutor José Frota (IJF) para outra unidade de saúde após ser ferido em um latrocínio em uma pousada no Cumbuco, Caucaia, onde sua namorada, Ruth Mary Silva de Oliveira Ribeiro, de 46 anos, foi morta. O britânico, que está na UTI e deve passar por cirurgia, corre risco de ficar paraplégico devido a uma bala alojada na coluna. O caso ganhou repercussão internacional, com destaque no jornal britânico Daily Mail. O consulado da Inglaterra está acompanhando a situação, e Philip continua ativo nas redes sociais, onde relatou ter tentado proteger a namorada durante o ataque. O corpo de Ruth foi levado para Macapá, onde foi velado e sepultado.





Via Blog César Wagner