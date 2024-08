Superlua Azul: fenômeno será visível nesta segunda-feira, 19

Brasileiros de todas as regiões do país vão poder contemplar a Superlua Azul, nesta segunda-feira, 19. O fenômeno ocorre quando a Lua cheia fica mais próxima da Terra. Isso a torna mais brilhante, além de parecer maior.





O evento, que ocorre a cada dois anos, vai ser visível em todo Brasil, sem a necessidade de telescópios nem outros equipamentos.









Superlua Azul vai aparecer a partir das 15h25





A Lua vai aparecer a partir das 15h25. Contudo, a melhor visualização será ao anoitecer, quando vai parecer maior e mais brilhante a olho nu. Especialistas recomendam observá-la em locais com céu limpo, sem nuvens.





Cientificamente, esse fenômeno chama-se perigeu. O nome é aplicado para qualquer astro celeste que se encontra no ponto mais próximo da Terra, em relação à sua órbita.





No caso do perigeu lunar, o satélite natural da Terra aparenta ser aproximadamente 14% maior do que o normal, além de 30% mais brilhante.









Terra mais próxima da Lua





Quando isso ocorre, a Terra fica a uma distância de 360 mil km da Lua. Houve ocasiões em que a Lua realmente pareceu azul, em 1883 e 1951.





Em 1883, a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, espalhou cinzas na atmosfera. Isso resultou em pores do sol esverdeados e uma Lua azulada.





Em 1951, incêndios florestais no oeste do Canadá espalharam fumaça pela América do Norte, especialmente no nordeste, onde a Lua também ficou azulada.