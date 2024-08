IFCE abre 260 vagas para cursos técnicos gratuitos em Sobral

Foi lançado o edital do processo seletivo para os cursos técnicos do campus de Sobral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), referente ao semestre 2024.2, com início previsto para outubro de 2024. As inscrições serão realizadas entre os dias 12 e 25 de agosto de 2024.





Estão disponíveis 260 vagas distribuídas entre sete cursos técnicos: Agroindústria, Agropecuária, Eletrotécnica, Mecânica, Meio Ambiente, Panificação e Segurança do Trabalho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, sem cobrança de taxa, através do portal da Funetec. Para confirmar a inscrição, o candidato deve acessar o portal da fundação, preencher o formulário ( https://ifce.funetec.org/e/ifce-cursos-tecnicos-muticampi-edital-04-2024/ ) e enviar a documentação exigida até o dia 25 de agosto. O edital e os anexos estão disponíveis para consulta em https://ifce.funetec.org.br/





Do total de vagas, 50% são destinadas a cotistas, com o critério inicial de ter cursado todo o ensino fundamental em escola pública. Há também reserva de vagas conforme a renda familiar e autodeclaração como preto, pardo, indígena ou pessoa com deficiência.





Dos sete cursos ofertados, cinco são noturnos, com aulas após as 18h, de segunda a sexta-feira. Apenas os cursos de Agropecuária e Segurança do Trabalho são oferecidos no período vespertino (turno da tarde).





Via Sobral em Revista