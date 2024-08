Modelo Brasileira Daniela Braga tem casa invadida e Ladrões roubaram R$ 5,4 Milhões em Joias

A modelo brasileira Daniela Braga foi vítima de um assalto em sua residência em Los Angeles, conforme informou o site TMZ. Estima-se que os ladrões tenham levado cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,4 milhões) em bens valiosos, incluindo joias pessoais e itens de grande valor sentimental.





Segundo a publicação, a invasão ocorreu na última terça-feira (13). Daniela, que é conhecida por seu trabalho como modelo na Victoria's Secret, retornou para casa e descobriu que sua residência havia sido arrombada. Ao chegar, encontrou a casa revirada, com vidros quebrados e os cofres danificados. Dois cofres foram arrombados durante o roubo.





Em uma postagem no Instagram, a modelo expressou seu desespero e tristeza. Ela revelou que os bandidos levaram todas as suas joias, incluindo seu anel de noivado e aliança de casamento. Além das joias, diversos objetos de valor sentimental foram roubados, como uma foto do ultrassom de seu filho com o empresário Adam Freede, seu marido há quase três anos.





Por Eduardo Neres / Portal Toca News