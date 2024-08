Suspeito de integrar grupo criminoso é preso em ação conjunta entre polícias civis do CE e PB

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e Polícia Civil da Paraíba (PCPB) resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra um homem, de 36 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso com atuação interestadual. A prisão foi realizada na manhã deste sábado (10), no bairro Marechal Rondon, em Caucaia.





O mandado foi expedido a partir de um crime praticado em janeiro deste ano, na cidade de Remígio, no estado da Paraíba, de um roubo com restrição de liberdade. Durante as investigações, as forças de segurança descobriram que o suspeito se encontraria em Caucaia. Neste sábado, as equipes diligenciaram e realizaram buscas na região, que resultaram na localização do homem, no bairro Marechal Rondon.





O homem também responde pelos crimes de furto e receptação.





Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas acabou capturado pelas equipes.





Diante disso, o indivíduo, bem como um aparelho celular que estava com ele, foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foram realizados os procedimentos. A delegacia segue à frente das diligências com o objetivo de identificar se houve participação do suspeito em outras ações criminosas na região.





Fonte: CN7