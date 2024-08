VÍDEO: Cachorrinho Caramelo viraliza nas redes sociais ao "Sofrer" com música de Marília Mendonça

Um cachorrinho vira-lata caramelo provou que, quando se trata de música, especialmente as sofrências da saudosa Marília Mendonça, ninguém consegue ser forte. Em um vídeo hilário que rapidamente viralizou no Instagram, o cãozinho é visto sentadinho em um sofá, ouvindo uma canção da cantora e, aos poucos, deitando-se no móvel, como se estivesse profundamente tocado pela letra da música.





A publicação, que traz a legenda bem-humorada "Se um dia eu reencarnar em um cachorro não direi nada, mas haverá sinais", conquistou o coração dos internautas e já acumula 266 mil curtidas.





Nos comentários, os seguidores se divertiram com a cena, deixando mensagens engraçadas sobre a "sofrência" do caramelo. "Lembrou do dia que viu a caramela com o negão", comentou um seguidor. Outro brincou: "Se até cachorro sofre, imagina eu". E ainda teve quem dissesse: "Tadinho do caramelo saiu da vida do crime pra sofrer", enquanto outro seguidor completou: "Chega fechar os olhinhos pra sofrer mais profundamente".





Via portal Toca News / Eduardo Neres