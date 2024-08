VIOLÊNCIA EM FORTALEZA: Após turista, universitário é morto atingido a bala no interior de veículo

Estudante da UFC morto a tiros em tentativa de assalto em Fortaleza.

Após um turista ser morto na comunidade do Oitão Preto no centro da capital cearense, novo crime abala a sociedade. Na noite de quinta-feira (22), Israel Carvalho dos Santos, um estudante de 27 anos do primeiro semestre de Ciências Atuariais na Universidade Federal do Ceará (UFC), foi morto a tiros no Anel Viário em Fortaleza. Seu veículo, um Celta, foi encontrado fora da pista com três marcas de tiros no vidro e o corpo dentro do carro. A UFC expressou profundo pesar pela morte e solidariedade à família e amigos de Israel, destacando a tristeza pela violência ocorrida. A polícia suspeita que o crime tenha sido uma tentativa de assalto, onde Israel foi baleado por não parar o veículo. No local, equipes da Polícia Militar, Perícia Forense e Samu atuaram, e a investigação está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Ceará.





✴️ CÁ PRA NÓS: A trágica morte de Israel Carvalho dos Santos no Anel Viário em Fortaleza é um sombrio lembrete da violência urbana que continua a assombrar a cidade. Este incidente não é apenas uma estatística isolada, mas um reflexo da crescente insegurança que afeta cidadãos inocentes. A persistência desses atos violentos, aparentemente banalizados no cotidiano da metrópole, exige uma resposta firme e eficaz das autoridades. É imperativo que medidas concretas sejam implementadas para restaurar a segurança e a paz, garantindo que os cidadãos possam viver sem o medo constante de serem a próxima vítima.





